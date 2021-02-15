Прожиточный минимум вырос в Петербурге в 2021 году

В Петербурге установили новый прожиточный минимум на 2021 год Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Правительство Санкт-Петербурга утвердило новую величину прожиточного минимума на 2021 года. Соответствующий документ опубликован на портале администрации города в понедельник, 15 февраля 2021 года. Отметим, что теперь величина устанавливается не ежеквартально, а сразу на год вперед.

- Прожиточный минимум на душу населения на 2021 год составит 11 910 рублей 40 копеек, для трудоспособного населения - 13 073 рубля 80 копеек, для пенсионеров - 10 280 рублей 30 копеек и для детей - 11 607 рублей 50 копеек, - говорится в документе.

Отметим, что последний раз прожиточный минимум устанавливали в начале декабря 2020 года. С тех пор суммы немного выросли. Так, величина на душу населения выросла на 226 рублей (было 11 684 рублей 50 копеек), для трудоспособного населения на 247 рублей (было 12 826 руб. 30 коп.), для пенсионеров на 802 рубля (было 9478 руб. 10 коп.) и для детей на 216 рублей (было 11 391 руб. 10 коп.)