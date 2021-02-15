МЧС предупреждает о сильном снегопаде и гололедице в Петербурге и Ленобласти

Во вторник на Петербург и Ленобласть обрушится снегопад. Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональные управления МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области синхронно сообщают об ухудшении погоды. Во вторник, 16 февраля, ожидается сильный снегопад и, как следствие, сложная обстановка на дорогах. Причиной этого станет пришедший на северо-запад циклон.

- 16 февраля в Санкт-Петербурге ожидается снег, местами сильный, ветер юго-западный, западный, порывами до 15 метров в секунду. На дорогах снежный накат, гололедица, - сообщает городское управление МЧС.

Температура в течение дня составит -5...-7 градусов, вечером в городе похолодает до -10. В Ленинградской области будет чуть холоднее. Днем будет 5...10 мороза, на востоке региона до -14 и все также снежно.

Дорожные службы переведены на усиленный режим работы, водителей призывают соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.