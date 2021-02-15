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Застройку берегов Нижнего Суздальского озера остановили по требованию прокуратуры Петербурга

Выделять участки под строительство здесь больше не будут
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Стройку на берегах Нижнего Большого Суздальского озера остановили по требованию прокуратуры.

Стройку на берегах Нижнего Большого Суздальского озера остановили по требованию прокуратуры.

Фото: Лилия КОЗЛОВА

Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга потребовала остановить выделение участков под строительство на берегу Нижнего Суздальского озера, что в Выборгском районе города. На невозможность подойти к берегам водоема, общедоступного по закону, давно жаловались местные жители.

- Участки на берегу Нижнего Большого Суздальского озера больше нельзя продавать и использовать под застройку. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, - пишут «Невские новости».

Сейчас комитет и петербургское управление Росреестра прекратили оформление документов по постановке на кадастровый учет участков, выделенных под строительство. Причина - нахождение участков в границах нескольких территориальных зон и в 20-метровой охранной береговой полосе, куда должен быть открыт свободный доступ.

Напомним, что ранее на берегу озера возводили малоэтажный жилой комплекс. Кроме того, подходы к воде ограничивает Шуваловское кладбище.