Самая холодная ночь с начала зимы отмечена в Петербурге 15 февраля

В Петербурге побит температурный антирекорд зимы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередной температурный рекорд был побит в Санкт-Петербурге минувшей ночью. Контрольные термометры гидрометцентра зафиксировали падение до -21,9 градуса. Это самый низкий показатель с начала зимы.

- 21,9 градуса - это опять самая низкая температура. Предыдущее достижение нынешнего сезона - 21,6 градуса ниже нуля - было зафиксировано на прошлой неделе, - рассказал ТАСС главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

А в разговоре с «Комсомольской правдой» он отметил, что в ближайшую неделю в городе будет еще холоднее.

- Сейчас погода будет очень часто меняться, перепады температуры значительные. В ночь на вторник подойдет циклон, будет всего -5...-7 градусов. А потом снова резко похолодает. Самые значительные морозы будут в ночь на четверг. В Петербурге ожидается -20...-25, а по Ленинградской области до -28...-32 градусов, - рассказал эксперт.

При этом в городе всю неделю будут погодные качели со снегом и потеплениями до -5 (во вторник и к выходным) и заморозками.