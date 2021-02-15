Бывший петербургский гаишник получил восемь лет колонии за взятки

Два инспектора ГИБДД получили большие сроки за взятки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении бывшего лейтенанта ГИБДД, которого обвиняли в пяти эпизодах получения взяток, которые он совершал вместе с напарником.

- Суд установил: подсудимый, совместно с напарником, действуя умышленно, используя свои служебные полномочия, вступили между собой в преступный сговор на получение взятки в виде денег через посредника, за совершение незаконного бездействия в отношении водителей остановленных ими автомобилей за нарушение ПДД, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Из материалов дела следует, что гаишники останавливали водителей и требовали взятки в крупном размере, 60-100 тысяч рублей в частности. Один из инспекторов вину признал, в июне 2020 года его осудили на пять лет лишения и 4 млн рублей штрафа. Позднее городской суд приговор отменил и направил дело не пересмотр.

Второго из гаишников осудили сегодня. Его также лишили звания, дали восемь лет в колонии строгого режима и миллион рублей штрафа.