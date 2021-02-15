87 ударов пожарным топором нанес по голове собутыльника житель Петербурга

Петербуржец, зарубивший собутыльника пожарным топором, получил девять лет колонии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Фрунзенский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о жестоком пьяном убийстве, произошедшем весной 2020 года в Купчино. Драма случилась в одной из квартир дома на Будапештской улице. А убийца буквально искромсал жертву, нанеся почти 90 ударов топором.

- Суд установил: в ночь с 26 на 27 марта обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, действуя умышленно и незаконно, сознательно желая смерти Ф., взял пожарный поясной топор-кирку «Тор», и, используя его в качестве оружия, а также руками и ногами осуществил не менее 87 воздействий в область расположения жизненно-важных органов - голову, шею, туловище и конечности потерпевшего, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Смерть избитого мужчины наступила на месте преступления. Позднее агрессивного собутыльника задержала полиция, а 15 февраля суд определил ему меру наказания.

Убийца получил девять лет колонии строгого режима. Также он выплатит два миллиона рублей родным жертвы и 112 102 рубля - компенсация затрат на похороны.