Глава МИД Финляндии губернатору Ленобласти: надежда на скорое открытие границ есть

Глава МИД Финляндии встретился с Александром Дрозденко. Фото: Пресс-служба правительства Ленобласти.

Вот уже почти год, как Финляндия остается закрытой для российских туристов. Это бьет по интересам самой Суоми, да и петербуржцы с жителями Ленобласти, привыкшие ездить к соседям на выходные, давно соскучились по шопингу. В ближайшее время ситуация вряд ли изменится кардинально, но надежда на улучшение есть.

- Есть у нас надежда, что в скором времени откроется граница и отношение между регионами вернется в привычное русло, - заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто на встрече с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко, о чем сообщает пресс-служба областного правительства.

Впрочем, точных сроков пока никто не называет, а открытие границ будет зависеть от ситуации с коронавирусом в России и темпов вакцинации.

Отметим, что 15 февраля Пекка Хаависто был в Петербурге и провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждались отношения с Евросоюзом и отдельными странами Европы в частности.