Петербурженка отсудила полмиллиона рублей за незаконный арест

Петербурженка отсудила 500 тысяч за содержание в СИЗО. Фото: Тимур ХАНОВ

Жительница Санкт-Петербурга отсудила полмиллиона рублей у Министерства финансов России за незаконное уголовное преследование и, в частности, пребывание в следственном изоляторе. В апреле 2019 года женщину осудили на три с лишним года колонии по статьям за мошенничество, хищение средств, отмывание денег и организацию преступного сообщества. Однако позднее приговор был отменен за отсутствием состава преступления.

- В заявлении истица указала, что на время предварительного следствия ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в связи с чем она находилась в крайне жестких условиях, к которым не была подготовлена, - сообщает Объединенная пресс-служба судов.

В качестве морального вреда женщина требовала пять миллионов рублей. Однако суд счел размер компенсации завышенным и обязал Минфин выплатить петербурженке 500 тысяч.