Родители отсудили по миллиону рублей за смерть дочки у туберкулезного санатория

Петербуржцы отсудили компенсацию за смерть дочери из-за плохого лечения. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пушкинский районный суд Петербурга встал на сторону родителей девочки, которая умерла четыре года назад после лечения в туберкулезном санатории «Дружба». Экспертиза показала, что лечение оказалось дефектным.

- 3 марта 2020 года судом была назначена комплексная комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Эксперты установили, что в ходе проведения диагностических и лечебных мероприятий в СПб ГКУЗ «ДТС «Дружба» имели место недостатки (дефекты) оказания медицинской помощи, то есть явились условием, способствовавшим развитию негативных последствий и наступлению летального исхода, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В отношении лечащего врача было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», однако потом его прекратили по истечению срока давности. Тогда родители потребовали компенсацию в 7,5 млн рублей и по 276 тысяч каждому за изготовление памятника.

Суд взыскал с санатория по миллиону рублей в пользу матери и отца девочки, а также по 250 тысяч за памятник и 16 тысяч - за лекарства.