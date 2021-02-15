Беглов призвал не спешить с отменой оставшихся ограничений в Петербурге

В Смольном оценили вероятность отмены оставшихся ограничений по коронавирусу в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что нельзя спешить с отменой оставшихся ограничений по коронавирусу в городе. Как считает глава Северной столицы, необходимо продолжать ежедневно соблюдать меры санитарной безопасности и, спустя некоторое время, оценить, не пошли ли во вред предыдущие послабления. Пока что, к слову, эпидситуация улучшается.

- Все прошлые снятие ограничений (те, что с 12 февраля 2021 года – Прим. ред.) – это очень серьезные шаги для Петербурга. Спешить с дальнейшим снятием ограничений нельзя. Необходимо просчитывать и контролировать каждый следующий шаг, продолжать соблюдать меры безопасности, - сообщил Александр Беглов в ходе обращения к горожанам на «Радио России».

Отдельно губернатор отметил, что еще месяц назад в Петербурге прививали от коронавируса в лучшем случае 3 тысячи человек в день, теперь же – по 11 тысяч за сутки.

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