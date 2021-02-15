Замглавы «Ленэнерго» арестовали по новому делу о мошенничестве на 167 млн рублей

Суд отправил в СИЗО замгендиректора "Ленэнерго" по делу о мошенничестве. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО заместителя гендиректора «Ленэнерго» по подозрению в мошенничестве в крупном размере – на 167 млн рублей. Примечательно, что это уже второе уголовное дело для Алексея Горячева. Первое, напомним, касается махинаций во время строительства стадиона «Зенита». В этот раз вместе с Горячевым арестовали и предполагаемого подельника, замдиректора компании «НТ-Ком Инжиниринг».

- Фигуранты подозреваются в том, что не позднее 28 сентября 2015 года организовали утверждение проектно-сметной документации для строительства объектов капитального строительства на Васильевском острове и Морской набережной с завышенной стоимостью силового кабеля на сумму не менее 167 207 322 рублей, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, указанные деньги соучастники забрали себе и распорядились ими по своему усмотрению.