Беглов заступился за ветерана Игната Артеменко и осудил Навального за клевету

Губернатор Петербурга вступился за оскорбленного ветерана ВОВ Игната Артеменко. Фото: Мосгорсуд

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов неожиданно для многих публично выступил в защиту ветерана войны Игната Артеменко. Напомним, ранее Следком возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального, который, как считает обвинение, оклеветал 95-летнего участника Великой Отечественной войны, назвав его «холуем» и «предателем». Глава Северной столицы прокомментировал резонансное дело.

- Теперь совершенно не важно, ради каких идей этот известный блогер совершает свои поступки. Тот, кто унижает старика – никогда не будет прав. Ни перед Богом, ни перед людьми. А тот, кто осознанно унижает ветерана, проливавшего кровь за страну – совершает нравственное преступление, - сообщил Беглов в эфире «Радио России».

За несколько дней до Дня защитника Отечества губернатор уверен, что каждый вспомнит героев из своей семьи и отдаст дань памяти тем, кто погиб за родину.