Глава МИД Финляндии посетил Петербург и выразил надежду на открытие границ

Глава МИД Финляндии встретился с губернатором Петербурга. Фото: Смольный

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто посетил Смольный в рамках рабочей встречи с губернатором Александром Бегловым. Стороны отметили плодотворное сотрудничество. К примеру, Северная столица реализует 64 из 71 проекта между Суоми и Россией. К тому же финны – одни из главных торговых партнеров города на Неве, и это не говоря о туристическом союзе. Но из-за коронавируса вопрос открытия границ остается все еще открытым.

- Губернатор и министр иностранных дел Финляндии выразили надежду на скорейшее открытие границ и восстановление международного туризма. Этому будут способствовать налаженные транспортные связи, включая скоростное железнодорожное сообщение, а также введение электронных виз, - отмечают в пресс-службе Смольного по итогам рабочей встречи.

Что касается новых направлений сотрудничества между Петербургом и Финляндией, то во главу угла сейчас ставится совместное освоение и развитие Арктики.