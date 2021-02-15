Число госпитализаций в Петербурге снизилось до значений июля 2020 года

В Смольном отмечают значительное снижение числа госпитализаций в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге значительно снизилось число госпитализаций зараженных коронавирусом и больных с пневмонией – показатель середины февраля 2021 года упал до значений июля 2020-го. Об этом говорится в свежем еженедельном отчете Координационного совета по борьбе с COVID-19 в городе. Согласно мнению экспертов и Смольного, эпидситуация развивается положительно.

- По сравнению с позапрошлой неделей прошедшая демонстрирует стихание эпидпроцесса. Число регистраций случаев коронавируса в медучреждениях уменьшилось на 19%. Количество активных больных и суточная госпитализация при этом снизились больше, чем на 15%. Число выздоровевших от COVID-19 растет, - сказано в свежем отчете Смольного.

К слову, губернатор Северной столицы пока не уверен насчет необходимости отменить оставшиеся ограничения по коронавирусу, хоть и признает, что пандемия потихоньку отступает.