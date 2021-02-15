Реабилитация травмированного игрока «Зенита» Малкома займет минимум месяц

Малком минимум месяц проведет за реабилитацией после травмы. Фото: ФК "Зенит"

В «Зените» рассказали, что реабилитация травмированного нападающего Малкома займет минимум четыре недели. Напомним, бразилец получил повреждение связки коленного сустава в товарищеском матче против сборной Иордании, проходившем на вторых тренировочных сборах в Дубае. Тренерский штаб петербургского клуба не скрывал досады из-за произошедшего, ведь звездный форвард в последнее время был одним из лидеров атаки.

- Медицинский и тренерский штабы «Зенита» приняли решение, что Малком начнет восстанавливаться в Петербурге консервативными путем под наблюдением физиотерапевтов команды. Дальнейшую программу реабилитации определят по результату индивидуальных тренировок футболиста, - сообщили в пресс-службе «Зенита».

В итоге Малком пропустит, судя по всему, не менее пяти следующих важнейших матчей: кубковый с «Арсеналом» и в чемпионате России с «Ростовом», «Рубином», «Ахматом» и ЦСКА.