Кошка и собака погибли при пожаре в частном доме блогера под Петербургом

Большой частный дом сгорел у владельцев конного клуба под Петербургом. Фото: vk.com/igogoshkarf

Жуткий пожар в частном доме под Петербургом унес жизни кошки и собаки. О трагедии сообщила хозяйка дома, блогер Юлия Осадчая, которая владеет конным клубом неподалеку. По словам девушки, она и ее мать строили дом в Сертолово всю жизнь. Теперь они обе остались без единственной крыши над головой.

Внимание к трагедии привлекла актер дубляжа Ольга Кравцова. Фото: instagram.com/kkkrem

- Сообщение о пожаре получено в 13:33. Горел частный дом на площади 130 квадратных метров. В 18:20 огонь ликвидировали. К тушению привлекались 8 человек и 2 единицы техники, - передали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Как рассказывает подруга пострадавшей девушки, известный актер дубляжа Ольга Кравцова в своем Instagram, хозяйки дома не исключают версию поджога. Кравцова подчеркивает, что Юлия жила там со своими лошадьми последние несколько лет и только недавно накопила на конюшню и перевезла туда животных. До сих пор мать и дочь не рассчитались по кредитам за строительство. Хозяйка объявила сбор средств, поскольку дом не был застрахован. Многочисленные подписчики конного клуба уже отозвались на клич о помощи.