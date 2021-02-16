Погода в Санкт-Петербурге: 16 февраля 2021 года будет снежным и с легким потеплением

Погода в Санкт-Петербурге на 16 февраля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» узнала, что погода в Санкт-Петербурге 16 февраля 2021 года будет, мягко говоря, снежной. Да, осадки атакуют Северную столицу прямо с ночи, о чем предупреждали в МЧС, анонсируя день жестянщика с метелью в некоторых районах. Кроме этого во вторник точно не стоит ждать солнца из-за облачности.

- Ветер ночью юго-западный, западный умеренный, в прибрежных районах порывы до сильного. Днем ветер будет западным, северо-западным, переходящим к северному, северо-восточному умеренному. Температура воздуха ночью составит от -9 до -11 градусов, днем от -5 до -7. На дорогах снежный накат, гололедица, сложная обстановка. Атмосферное давление ночью и утром будет понижаться, а днем – повышаться, - передает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Напомним, что скорой весны пока можно не ждать, потому что с середины текущей недели в Санкт-Петербург вновь вернутся холода.