Сильный снегопад начался в Санкт-Петербурге

Снегопад накрыл Санкт-Петербург в ночь на 16 февраля. Фото: vk.com/id5713658

Сильный снегопад накрыл Санкт-Петербург в ночь с 15 на 16 февраля 2021 года. МЧС еще за день прогнозировали «день жестянщика» и предупреждали о метелях в отдельных районах Северной столицы. Выходит, что синоптики и спасатели не прогадали – город активно засыпает, о чем свидетельствуют многие петербуржцы на своих личных страницах во «Вконтакте».

- Снег в лицо... Ветер по губам... Ночной Питер, - пишет Светлана Рубцова.

На окраинах вместо тротуаров и проезжей части - снежная поляна. Фото: vk.com/ozotova12

- Доехала на юг Петербурга, здесь еще хуже, чем на севере. Ветер сильнейший, валит с ног! Погода пипец, решила отыграться за всю прошлую зиму, - сетует Ольга Зотова.

Добавим, что 16 февраля «накинет» городу от 5 до 8 сантиметров осадков. О весне пока ничто не намекает – в середине недели в Северную столицу вернутся сильные холода. Так что снег точно не растает, и у петербуржцев еще будет время на зимние развлечения вроде лыж и катания на ватрушках.