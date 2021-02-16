Соцсети растрогали отношения петербуржца и потерянной собаки

Петербуржец разыскивает хозяина найденного пса Фото: СОЦСЕТИ

Житель Санкт-Петербурга разыскивает хозяина собаки, которую недавно подобрал на улице. В понедельник, 15 февраля 2021 года, мужчина опубликовал в социальных сетях пост с видео и фотографиями хвостатого с надеждой, что кто-то его узнает. Он отметил, что собака явно раньше ходила на охоту.

- Не отступлюсь от поиска хозяина. Отзовись, собака скучает по тебе. Друзья, есть ли из вас охотники или группы покидайте туда, так как собака реагирует на выстрелы и встает в стойку, - рассказал мужчина.

Он отметил, что пса нашел на Санкт-Петербургском шоссе. Судя по всему, за то время, что собака с ним, они очень сдружились. Мужчина обнимает потеряшку, катает его с собой на машине, постоянно с ним играет.

Однако пользователи сети заметили, что, похоже, пес сам уже нашел себе нового хозяина в виде своего спасителя. Так как, судя по видео, мужчина с собакой очень сдружились, четвероногий с радостью обнимает и облизывает нового друга.

- Вообще-то пес уже сам решил с кем ему оставаться. Не ищите других владельцев, вы уже нашли : вы сами и есть его человек,- написала пользователи сети.