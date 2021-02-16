Жесткие пробки в 9-баллов сковали Петербург из-за снегопада утром 16 февраля

9-балльные пробки сковали Петербург утром 16 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Последствия сильного снегопада, начавшегося накануне вечером, не заставили себя долго ждать. Утром во вторник, 16 февраля 2021 года, Санкт-Петербург встал в жесткие пробки. Еще в 8 часов заторы оценивались в 6 баллов, к 9 часам движение по дорогам почти полностью остановились. В Петербурге 9-балльные пробки.

- Загруженность автодорог Санкт-Петербурга необычно высока. Сейчас в городе 9 баллов, что на 3 балла выше обычного, - сообщает сервис "Яндекс".

Рекордно длинная пробка для этого времени образовалась на внутренней стороне КАД от Колтушского шоссе до Октябрьской набережной. Длина затора 11 километров.

Также загруженность Пискаревского проспекта значительно выше обычного. Пробка на дороге оценивается в 10 баллов.

Жестко стоят Приморское шоссе, Приморский проспект от Беговой до улицы Академика Шиманского. В пробке в 5 километров можно потерять более часа.