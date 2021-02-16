Когда закончится снегопад рассказал главный синоптик Петербурга

Сильный снег накрыл Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО

Метель, накрывшая Петербург и Ленобласть утром вторника, 16 февраля, уже вызвала сильнейшие пробки на дорогах. Заторы составили 9 баллов по оценке сервиса Яндекс.Карты. Когда в городе закончится снег, «Комсомолке» рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Сегодня ночью к нам пришел теплый циклон, который принес метель. Температура воздуха пошла вверх. Но уже к вечеру вторника, с прохождением циклона, осадки закончатся, ветер изменится с северного на восточный и значительно похолодает, - сообщил специалист.

Если утром вторника термометры показывали около -5 градусов, то к вечеру будет до -10. Холодать будут и дальше - в среду и четверг. Самый мороз ожидается в ночь на 18 февраля. А к выходным антициклон сменится очередным циклоном и снова потеплеет до -5...-7 градусов. Вместе с этим придут и снегопады.

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