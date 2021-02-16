Более 6 сантиметров снега выпало в Петербурге в ночь на 16 февраля

6,5 сантиметров снега выпало в ночь на 16 февраля в Петербурге Фото: Петр КИБЕР

Накануне вечером на Санкт-Петербург обрушилась большая метель. К утру вторника, 16 февраля 2021 года, высота выпавшего за ночь снега достигла 6,5 сантиметров. Эти данные предоставлены на 9 часов утра. Однако снегопад все не останавливается. Ожидается, что сугробы станут еще больше.

- На расчистку петербургских магистралей ночью вышло 1066 единиц техники и 333 работника ручного труда дорожных предприятий Комитета по благоустройству. Во вторник утром город убирают 1048 машин и 1271 дворник. Помимо этого, аллеи, бульвары, парковые и садовые дорожки приводят в порядок еще 125 единиц техники и 635 специалистов, - рассказали в комитете по благоустройству.

За минувшие сутки с городских улиц было собрано и вывезено почти 13 тысяч кубометров снега. Все было направлено на специальные снегоплавильные пункты для утилизации.

Напомним, что снегопад сковал движение в городе. Утром пробки в Петербурге оцениваются в 9 баллов.