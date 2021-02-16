1082 человека заболели коронавирусом и 48 умерли в Петербурге за минувшие сутки

Заболеваемость в Петербурге падает, но пока остается высокой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Федеральный оперативный штаб обновил данные по ситуации с коронавирусом в России и в Петербурге в частности. Так на утро 16 февраля в Северной столице выявлено еще 1082 случая заражения ковидом.

- С начала пандемии в Петербурге отмечено 355 278 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 272 134 закончились благополучно (за сутки выздоровел еще 2931 пациент). Скончались по причине болезни 10 560 горожан (+48), - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Учитывая, что темпы выздоравливаемости почти втрое превышают число новых зараженных, то количество петербуржцев, находящихся в активном состоянии болезни продолжает падать. На утро вторника этот показатель равен 72 584.

Тем не менее, ситуация пока остается достаточно напряженной и отказываться от карантинных мер власти города в ближайшее время не планируют.