День жестянщика и «мертвые» пробки случились в Петербурге из-за снегопада

Снегопад помешал петербуржцам вовремя успеть на работу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сильный снегопад, обрушившийся на Петербург утром 16 февраля - выпало 6,5 см осадков - , привел к серьезным затруднениям на дорогах. Видимость кое-где упала до нуля, а машины попадали в ДТП, что собирало еще большие заторы.

- Пятьдесят минут!!! То расстояние, которое проезжала за десять. Вся Пискаревка стоит. Рабочий день уже начался, а я еще в транспорте, - пишут читатели «Комсомолки».

Утром вторника заторы достигали рекордных для зимы девяти баллов, а наступивший день можно смело называть еще одним «днем жестянщика». Из-за аварий стоял КАД, еле ползли основные магистрали, ведущий к центру. Все плохо было на набережных

На 11:30 утра напряженность чуть спала, сейчас пробки оцениваются на шесть баллов.

Серьезные заторы сохраняются на Приморском шоссе, улице Савушкина и Приморском проспекте к Ушаковской развязке. Темно-красным окрашен участок Каменоостровского проспекта от Песочной набережной до Карповки, все плохо на набережной Макарова к мосту Бетанкура и на Уральской к 8-9-й линиям В.О. Стоит Дворцовый мост и весь участок от Стрелки Васильевского острова до Невского проспекта.

Эти пробочные места лучше объезжать.

И хоть к вечеру снегопад закончится, серьезные пробки ожидаются и тогда.