Более 2,8 тысяч коронавирусных коек освободили в Петербурге

В Петербурге более 2,8 тысяч коек выведены из работы с COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с начала года наблюдается снижение интенсивности распространения коронавируса, в связи с чем городские больницы возвращаются к штатному режиму работы. Так, на вторник, 16 февраля 2021 года, в Северной столице освободили более 2,8 тысяч коек предназначенных для лечения коронавирусных пациентов.

- Прекратили прием пациентов с коронавирусом и пневмониями более 1,7 тысяч коек во временных инфекционных госпиталях – в 7 и 8 павильонах "Ленэкспо" 1474 койки и 300 коек в пансионате "Заря", - сообщили в Смольном.

К штатной работе вернулись Мариинская больница, детская больница имени Филатова. При этом для больных коронавирусом там сохранили 92 койки и 198 коек соответственно. Также возобновили оказание плановой и экстренной медицинской помощи Военно-медицинская Академия имени С.М.Кирова и НМИЦ Алмазова.

С 22 февраля к штатному режиму полностью возвращаются Городская многопрофильная больница №2, клиническая больница святителя Луки, Городская больница №33, психиатрическая больница № 1 им. П.П.Кащенко. На данном этапе из инфекционного фонда будут выведены более 1,1 тысяч коек.