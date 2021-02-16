Пожар в Валаамском монастыре потушили спустя 17 часов

Спустя 17 часов спасатели потушили пожар в Валаамском монастыре Фото: принтскрин видео.

Спасатели МЧС все же смогли потушить мощный пожар в Валаамском монастыре. Пламя разгорелось в ночь на вторник, 16 февраля 2021 года, в технических помещениях автодорожниках, располагающихся на территории святой земли. Спасателям потребовалось более 17 часов для того, чтобы справиться с огнем.

- Слава Богу, пожар потушен. Жертв и пострадавших нет. Огромная благодарность пожарным! С риском для жизни вынесли из огня газовые баллоны, - рассказал игумен монастыря Панкратий.

Отмечается, что большой ущерб пожар причинил автодорожникам из ООО "Валаамский спецстрой". Сгорели гаражи с техникой и автомобилями, другое имущество.

Благо, удалось спасли здание "Водопроводного дома", которая находилось в непосредственной близости от огня. Постройка является объектом культурного наследия.

На данный момент на месте продолжаются работы. Эксперты устанавливают причину возгорания.

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