Для ремонта Интендантских складов в Петербурге наконец нашли подрядчика

Здание Интендантских складов отремонтируют к ноябрю 2023 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Министерство культуры России определило подрядчика, который займется ремонтными работами в здании Интендантских складов в Петербурге. Успехом завершилась лишь четвертая попытка, все предыдущие оканчивались ничем.

- Проведение ремонтно-реставрационных работ с приспособлением к современному использованию на объекте культурного наследия «Здание Главного Кригс-Комиссариата (Интендантские склады)» (Санкт-Петербург, ул. Глинки, 2), - говорится в заявке, размещенной на портале Госзакупок.

Судя по данным портала, единственным участником и победителем торгов стала компания «ПСК Строймонолит», которая выполнит указанные работы за 430 903 799 рублей и пять копеек.

За эту сумму подрядчик должен отреставрировать интерьеры, установить новые двери и технику, привести в порядок водопровод, канализацию, электрику, установить системы вентиляции и сигнализации. Срок окончания работ - ноябрь 2023 года.