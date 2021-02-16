21 год за убийство и контрабанду наркотиков получил бывший полицейский из Петербурга

Житель Петербурга получил 21 гол колонии за убийство и наркотики. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Городской суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, бывшего сотрудника МВД, которого обвиняли в убийстве с целью извлечения выгоды. Интересно, что ранее обвиняемый уже получил срок по другому громкому делу о контрабанде наркотиков из Доминиканы, хотя сначала был оправдан.

- Как полагает следствие, 11.07.2019 подсудимый выманил из дома С. под предлогом продажи ему автомобиля Mercedes Benz E200 по заниженной цене, прибыл вместе с С. к ж/д станции «Металлострой», где произвел два выстрела из заранее приисканного пистолета, - сообщала Объединенная пресс-служба судов. - По сегодняшнему приговору версия обвиняемого выглядела так: потерпевший напал сам, подсудимый оборонялся, выхватил пистолет и выстрелил.

Тем не менее, присяжные признали мужчину виновным голосами пять к трем, а городской суд, основываясь на их решении, дал экс-полицейскому 17 лет тюрьмы. По совокупности с 12 годами за контрабанду наркотиков, всего в колонии строгого режима петербуржец проведет 21 год.