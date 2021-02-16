Два человека замерзли насмерть в доме в Ленобласти

Обмороженные трупы мужчины и женщины нашли в доме в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области два человека замерзли насмерть. Днем в понедельник, 15 февраля 2021 года, в полицию Волховского района поступило сообщение о том, что в одном из домов в деревне Жуковщина нашли тела мужчины и женщины. На место выехал участковый.

- В доме, принадлежащем 54-летнему мужчине нашли тело его 32-летнего сына, а также 31-летней женщины. Оба жителя Всеволожского района, нигде не работали, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Трупы были полностью обморожены. Там же правоохранители нашли два ноутбука, мобильный телефон, золотую цепочку и канистру со спиртосодержащей жидкостью.

Тела погибших были направлены в морг для установления точной причины смерти. Дело взял на контроль следственный комитет. Уголовное дело по факту смерти двух человек не возбуждалось.