17-летняя студентка из Новгородской области разбилась насмерть в Петербурге

17-летняя приезжая из Новгородской области погибла в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку в связи со смертью 17-летней девушки из Новгородской области, труп которой обнаружили в Красногвардейском районе. В одиннадцатом часу вечера понедельника, 15 февраля 2021 года, в управление МВД поступило сообщение о том, что у дома 18 по Васнецовскому проспекту лежит тело девушки. На место незамедлительно выехал наряд патруля.

- Возле указанного дома лежало тело жительницы Новгородской области. Предположительно, девушка выпала из окна восьмого этажа, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Известно, что квартира из которой выпала девушка принадлежит 30-летнему петербуржцу. Оттуда полиция изъяла ноутбук, два мобильных телефона, одежду, а также отпечатки пальцев.

Тело погибшей было направлено в морг для установления причин смерти.