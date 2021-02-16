Опасные детские площадки в Петербурге уберут по решению суда

Расположение площадок с теплотрассой чревато опасными ситуациями. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские суды встали на сторону ГУП «ТЭК» и принял решение о демонтаже, а точнее переносе двух детских игровых площадок, которые потенциально опасны для людей. Речь о площадках, расположенных в охранной зоне теплосетей.

- Охранными зонами считаются земельные участки шириной не менее трех метров в каждую сторону от края теплопровода. В случае дефекта на таких участках возникает потенциальная опасность для здоровья и жизни людей. В случае с размещением детских площадок речь идет о здоровье и благополучии детей, - сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

В данных конкретных случаях речь идет о переносе площадки во дворе дома 50 по Дибуновской улице (Приморский район) и самовольной детской площадки ТСЖ «Оккервиль ЛСТ» во дворе дома 32 по Заневскому проспекту.

А всего в Петербурге есть 23 детских и спортивных площадки, находящихся в опасной близости от трубопроводов.