Жесткий 33-градусный мороз ударит в Ленобласти в ночь на 18 февраля

Сильные морозы ударят в Ленобласти в ночь на 18 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области весна пока что даже не намекает о своем приближении. Спасатели предупредили, что на текущей неделе ночами будет очень холодно, особо суровые морозы ударят в регионе в ночь на 18 февраля 2021 года. Ожидается, что температура воздуха понизится до минус 33 градусов.

- 17 февраля ночью на территории Ленинградской области местами ожидается понижение температуры воздуха до -26 градусов. 18 февраля ночью и утром местами ожидается изморозь. Температура воздуха ночью -24-29 градусов, местами -30-33 градусов, - рассказали в МЧС 47-го региона.

В ночь на 19 февраля немного, если так можно выразиться, потеплеет, до 26 градусов.

Днем в среду, 17 февраля, в области будет в районе минус 13-18 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой снег. Метели, как прошла во вторник, не ожидается.