Завлабораторией Горного университета обманули почти на два миллиона рублей

Мошенники выманили почти два миллиона у преподавателя Горного университета. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти двух миллионов рублей лишился 69-летний преподаватель петербургского Горного Университета. Его по телефону обманули мошенники. Однако схема на этот раз была новая: звонили не «работники банка», а «трейдеры» ценными бумагами.

- 15 февраля в 15:20 в полицию обратился мужчина 1951 года рождения, заведующий учебно-научной лаборатории Горного Университета, с заявлением о том, что 22 июня 2020 года на мобильный телефон ему позвонил неизвестный и предложил участвовать в торговле на рынке ценных бумаг на интернет сайте, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Неизвестно, какие барыши пообещали профессору мошенники, но через четыре дня преподаватель встретился с «курьером» и отдал тому 1 миллион 940 тысяч рублей для внесения денег на счет.

Более кровных наличных мужчина не увидел, а через полгода у него закрались сомнения по поводу «трейдеров» и он пошел в полицию. Сейчас предприимчивых дельцов ищут, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.