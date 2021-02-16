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Крупную схему мошенничества с материнским капиталом вскрыли в Санкт-Петербурге

Обнальщики «заработали» более 20 миллионов рублей
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Мошенники заработали 20 млн на обналичивании маткапитала.

Мошенники заработали 20 млн на обналичивании маткапитала.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сотрудники Экономической полиции петербургского Главка, вместе с оперативниками ФСБ и работниками прокуратуры пресекли масштабную схему обналичивания материнского капитала. В руки дельцов попали более 20 миллионов рублей от 100 клиентов, решивших незаконно получить часть средств маткапитала на руки.

- Через ряд подконтрольных кредитных потребительских кооперативов злоумышленники заключали фиктивные договоры с владельцами маткапитала. Согласно условиям займа, деньги предполагалось использовать для строительства жилых домов в регионах России, - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Договоры на строительство жилья передавались в отделения пенсионного фонда. 55% от выплаты суммы маткапитала (483 882 рубля в 2021 году)получал клиент, а 45% забирали себе мошенники.

По данным следствия, в течение 2019 и 2020 года кооперативы с помощью объявлений в соцсетях и Интернете привлекли более 100 клиентов в разных регионах России. 16 февраля обыски прошли сразу по 40 адресам по всей стране.

Мошенникам грозит до двух лет лишения свободы.

Криминал