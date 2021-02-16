30 человек эвакуированы при пожаре в гостинице «Выборгская» в Петербурге

Пожар произошел в гостинице "Выборгская". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По повышенному номеру сложности 1-БИС тушили пожар в петербургской гостинице «Выборгская». Днем 16 февраля в региональное управление МЧС России пришел сигнал о возгорании в Приморском районе города. Поскольку объектом оказался отель, на вызов выдвинулись усиленные наряды спасателей.

- В 16:25 поступил сигнал о возгорании по адресу: Приморский район, улица Торжковская, дом 3. В пятиэтажном здании гостиницы «Выборгская» происходило горение из окон третьего этажа, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Примчавшиеся на место спасатели эвакуировали 30 человек из числа постояльцев и персонала отеля. По счастью, пожар оказался не слишком серьезным - в одном из номеров горела обстановка на площади 15 квадратных метров. В 16:44 возгорание было локализовано

На данный момент о пострадавших информации нет. Причины ЧП установят пожарные дознаватели.

ОБНОВЛЕНО:

Уточнение от МЧС: в настоящее время здание не используется как гостиница. В 16:50 пожар ликвидирован.