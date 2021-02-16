Временную эстакаду у «Лахта Центра» начали возводить на Приморском шоссе

Временную эстакаду начали строить у "Лахта Центра". Фото: КРТИ СПб

Новый этап строительства дорожной развязки у «Лахта Центра» стартовал 16 февраля. На пересечении улицы Савушкина и Приморского шоссе рабочие начали возводить временную эстакаду, по которой пойдет техника. И уже с этой эстакады будут строить постоянный автомобильный мост.

- В рамках подключения делового квартала к улично-дорожной сети начались работы по устройству временной эстакады – она необходима для работы грузоподъемной техники при устройстве пролетов моста. В настоящий момент готовы четыре ростверка опор и одна стойка опоры. Впоследствии на этом месте будет находиться двухполосный Северный съезд с движением от Приморского шоссе до круговой площади у «Лахта Центра», - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Также в составе развязки появится и Южный съезд с направлением от площади с круговым движением в сторону улицы Савушкина.

Готовый объект должны сдать к середине ноября 2023 года.