Ночуйте на работе: 8-балльные пробки сковали Петербург вечером 16 февраля

8-бальные пробки в Петербурге. Фото: Яндекс.Карты.

Утренний снегопад, практически парализовавший движение в Петербурге - пробки доходили до девяти баллов - и вечером привел к затруднениям на дорогах. Коммунальные службы не успели убрать все последствия метели и ситуация на городских трассах опять обострилась.

По состоянию на 19:00 пробки составляли восемь баллов, а большинство дорог в Петербурге окрашены красным и бордовым. Не последнюю роль в этом сыграли и аварии.

- На Горском шоссе авария около завода Hyundai, затор с обеих сторон, поток пропускают поочередно по рации. Очень плотно, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Также аварии произошли на проспекте Просвещения, на улице Композиторов и так далее.

Очень печальная ситуация с движением на Выборгской набережной в сторону Ушаковской развязки. Каменноостровский проспект почти стоит в сторону метро «Черная речка». К самому Каменноостровскому замерли Песочная набережная, улицы Профессора Попова и Большая Пушкарская.

Целиком стоит улица Куйбышева и Песочная набережная к Сампсониевскому мосту. Очень плотно и на Невском проспекте. Проще сказать, где свободно - на ЗСД и КАДе.

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