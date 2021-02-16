Число больных коронавирусом снизилось на треть за неделю в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге за неделю снизилось число больных коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Количество больных коронавирусом снизилось на 35,72% за неделю в Санкт-Петербурге. Для наглядности, 9 февраля зараженных COVID-19 было 2416 человек, а 16 февраля стало 1553. При этом число госпитализаций в стационары слегка выросло по сравнению со вторником прошлой недели – на 2,39%. Выздоровевших стало чуть меньше – 9 февраля 3719, сейчас же – 2931.

- Число пациентов под наблюдением с подтвержденным лабораторным методом COVID-19 за неделю снизилось на 15%, с 45 604 человек до 38 523. Почти все индикаторы эпидпроцесса демонстрируют снижение распространения коронавируса. Исключением является незначительный рост суточного числа госпитализаций взрослых пациентов с пневмониями и COVID-19, - говорится в свежем отчете межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом в Северной столице.