Уровень летальности от коронавируса в Петербурге стал в три раза ниже, чем в первую волну пандемии

Смольный отмечает резкое снижения летальности от коронавируса в Петербурге по сравнению с первой волной пандемии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил о снижении почти в три раза уровня летальности от коронавируса в феврале 2021 года, если сравнивать его с показателями первой волны пандемии. В Смольном отмечают устойчивую тенденцию на стихание пандемии, но все еще называют эпидситуацию напряженной и требующей соблюдение мер безопасности.

- Число госпитализаций у нас за неделю снизилось на 14,5%. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,9. Охват тестирования на COVID-19 остается высоким – 366 тестов на 100 тысяч населения. В общей сложности горожанам сделали более 7 млн анализов, - рассказал вице-губернатор в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Добавим, что коронавирус все же не мог не сказаться на показателе смертности в 2020 году в Северной столице – общее число летальных исходов выросло на 23%.