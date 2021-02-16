Туктамышева о сливе интимного видео Дзюбы: «В этой ситуации Артем не виноват»

Туктамышева заступилась за Дзюбу после слива его интимного видео в Сеть. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась в любви к «Зениту» и заступилась за Дзюбу, интимный ролик с которым ранее попал в Сеть. В интервью журналисту Василию Конову на YouTube-канале KonOff спортсменка заявила, что выступает за цифровую безопасность в интернете.

- Ролик с Дзюбой я до конца не смотрела, только слышала об этом. В этой ситуации Артем не виноват, - высказала мнение Елизавета.

Кроме этого Туктамышева рассказала, что начала болеть за «Зенит» после посещения нескольких домашних матчей. Далее фигуристку заметили сотрудники творческой бригады клуба и пригласили ее для совместных проектов. И еще одна причина – Елизавету очаровал итальянский полузащитник Клаудио Маркизио, который год провел в составе сине-бело-голубых.

- Сначала я увидела его на поле как футболиста. Не сказать, что это мой тип мужчины. Но итальянец, который пьет кофе, живет в Петербурге, романтичный и любит искусство – хороший мужчина, мне кажется, - замечает Туктамышева.