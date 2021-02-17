Петербурженка-инвалид получила уголовное дело за угрозу взорвать полдома

Петербурженку наказали в суде за угрозу взорвать половину дома. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербурженка позвонила в службу «112» и грозно сообщила, что собирается взорвать половину одного из домов, расположенных на проспекте Маршала Жукова. Сделать это она собиралась якобы с помощью советской гранаты РГД-5. На место срочно выехала полиция, которая задержала злоумышленницу. Оказалось, что женщина пьяна и является инвалидом второй группы. Позвонила она из хулиганских побуждений. Никакой гранаты при этом у нее не было. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

- Суд установил, что гражданка ранее не судима, дала явку с повинной, полностью признала вину и раскаялась. Она страдает рядом хронических заболеваний, в связи с наличием одного из заболеваний ей установлена инвалидность 2 группы. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 месяца, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что в худшем случае хулиганке грозили принудительные работы на срок от 2 до 3 лет.