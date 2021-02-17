Мороз усилится в Петербурге 17 февраля

Сильные морозы вновь вернутся в Петербург 17 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербург снова возвращаются сильные морозы. Минувший вторник 16 февраля 2021 года стал самым теплым днем за последние 13 дней, температура воздуха поднялась до минус 4,5 градусов. Но в среду, 17 февраля, снова все изменится и сильно похолодает. Также в городе снова надо ждать снег и облачную погоду.

- 17 февраля метеорологические условия в Санкт-Петербурге будет определять тыловая часть циклона, ушедшего в центр Европейской России. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Так, в Петербурге днем будет до минус 12-14 градусов, по Ленинградской области от минус 11 до минус 16 градусов. Ветер холодный, северо-восточный 2-7 метров в секунду.

Также синоптик отмечает, что предстоящая ночь может стать одной из самым холодных с начала зимы.