7-балльные пробки сковали Петербург утром 17 февраля

Утром 17 февраля Петербург сковали пробки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Снегопад, прошедший накануне, все еще мешает жителям Санкт-Петербурга нормально передвигаться по городу. Так, утром в среду, 17 февраля 2021 года, дороги Северной столицы снова сковали пробки, правда, не такие суровые, как днем ранее. Ситуация на улицах города на Неве на 9 часов утра оценивается в 7 баллов.

- В Санкт-Петербурге 7 баллов, это на 1 балл больше, чем обычно в это время в среду, - сообщает сервис "Яндекс".

Самая большая пробка на данное время наблюдается на Кольцевой автодороге в районе Кудрово. Машины встали в 10-километровую вереницу от развязки с Октябрьской набережной почти до Ленинградской улицы. Проезд еще усложняет ДТП после съезда к "Меге Дыбенко".

Также сложная ситуация между станциями метро "Пионерская" и "Черная речка" на Коломяжском проспекте. Белоостровская улица тоже плотно стоит.

Ожидается, что пробки начнут снижаться в ближайший час и к 10 часам достигнут 5 баллов.