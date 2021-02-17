Дерзкого грабителя магазина шуб задержали в Петербурге

Уголовный розыск Петербурга задержал подозреваемого в дерзком ограблении магазина женской одежды / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в дерзком ограблении магазина женской одежды. Преступление произошло еще 6 февраля 2021 года в торгово-развлекательном комплексе на Заневском проспекте. Неизвестный сорвал с вешалки шубу и быстро убежал из магазина. Ущерб составил не менее 60 тысяч рублей.

- В результате розыска был задержан 20-летний уроженец одного из среднеазиатских государств. Установлено, что задержанный въехал на территорию России с целью трудоустройства, но в настоящее время его патент просрочен, а временная регистрация является фиктивной, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

На ограбление мужчина пошел не один / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Молодого человека задержали, а вот похищенную шубу пока нет. На данный момент полиция выясняет ее местонахождение, а также остальных участников преступления. Кроме того, полицейские устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности задержанного.