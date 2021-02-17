С 17 февраля из-за ремонта меняется маршрут трамвая № 40

40-й трамвай меняет маршрут из-за ремонта на набережной Карповки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Два изменения в системе общественного наземного транспорта произошли в Санкт-Петербурге с 17 февраля. Так, из-за ремонта на набережной реки Карповки меняется маршрут популярного трамвая№40.

- С 17 февраля и до окончания аварийных работ на водопроводе, частично закрывается трамвайное движение по набережной реки Карповки у Ординарной улицы в одном направлении – от Чкаловского проспекта до Каменноостровского проспекта и вносятся изменения в трассу трамвайного маршрута №40, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Трамваи пойдут от конечной станции «Тихорецкий проспект» по действующей трассе до Сердобольской улицы, далее по Большому Сампсониевскому проспекту, 1-му Муринскому и Лесному проспектам, Гренадерской улице, Гренадерскому мосту, улицам Чапаева, Большой Монетной, Котовского и по действующей трассе до конечной станции «Улица Кораблестроителей». В обратном направлении движение осуществляется по действующей трассе.

Также с 17 февраля меняется нумерация автобуса номер 134«Ш» «Лахтинский разлив - Гимназия 540». Ранее он возил только школьников, но с 31 августа подъезжает и к метро «Беговая». Автобус показал свою популярность и его решено сделать постоянным, с номером 134 - «Лахтинский разлив - Шуваловский проспект».