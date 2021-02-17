Футбольные фанаты устроили дымовую завесу файерами в петербургском метро

Полиция разыскивет футбольных фанатов за зажигание файеров в петербургском метро Фото: принтскрин видео.

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга разыскивают хулиганов, устроивших "файер-шоу" в метрополитене. Поздно вечером во вторник, 16 февраля 2021 года, двое парней и девушка зажгли пиротехнику на станции "Гражданский проспект". Из-за этого весь вестибюль заполнился синим дымом.

- Около 23 часов в вестибюле станции метро "Гражданский проспект" двое мужчин и женщина зажгли файеры. В результате инцидента пострадавших нет. Имущество метрополитена не повреждено, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

На видео с камер наблюдения, установленных на станции, видно, что хулиганы - футбольные фанаты. На мужчинах были одеты шарфы и штаны с надписью "Зенит", девушка была без фанатской атрибутики.

Полиция уже установила предполагаемых хулиганов: это 38-летний мужчина и 37-летняя женщина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.