Лже-целительница заработала миллион рублей на обрядах для доверчивых петербуржцев

"Целительница" выманила миллион рублей у жителя Ленобласти. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские задержали 37-летнюю цыганку, которая зарабатывала традиционным промыслом - гадала и занималось «целительством». Доверчивые горожане безропотно отдавали мошеннице свои кровные - доход женщины составил около миллиона рублей.

- Злоумышленница подозревается в том, что в период с 2018 года по 1 февраля 2021 года под предлогом врачевания и снятия порчи совершила хищение денежных средств на общую сумму более 1 000 000 рублей у 54-летнего жителя Лужского района Ленобласти, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Задержали женщину вечером 16 февраля на Ленинском проспекте в Петербурге. Сейчас лже-гадалка находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время ей изберут меру пресечения до суда.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере», «целительнице» грозит до десяти лет колонии.