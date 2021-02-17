Почти 19 тысяч человек обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки

Еще около 19 тысяч петербуржцев сдали тесты на ковид. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Около 19 тысяч человек сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции за последние сутки. Цифры по обследованиям сообщает петербургский Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением «ковида» в городе.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18 918 человек. Обработано 5867 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщает пресс-служба Смольного.

Согласно данным Оперативного штаба, за минувший день волонтеры выполнили 5299 заявок от одиноких и пожилых петербуржцев, которым нужна помощь. Оставить такую заявку можно по номеру горячей линии: 8-800-200-34-11.

Также в Петербурге продолжают оказывать гуманитарную помощь пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям. С начала октября 168 897 человек получили от города продуктовые наборы.