Самое холодное 17 февраля за последние 10 лет ожидается в Петербурге

Рекордно холодное 17 февраля ожидается в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Погода в Санкт-Петербурге может установить рекорд. Ожидается, что сегодня будет самое холодное 17 февраля за последние 10 лет наблюдений - температура воздуха может опуститься на 7 градусов ниже климатической нормы.

- Сегодня будет самое холодное 17 февраля за 10 лет наблюдений. Ожидается, что термометр покажет минус 16 градусов по Цельсия, что на 7 градусов ниже климатической нормы, - сообщает сервис "Яндекс".

При этом, из-за повышенной влажности в 79 процентов минус будет ощущаться еще холоднее, как 21-градусный мороз.

Отметим, что на 10:30 часов холод уже почти достиг рекордной отметки. На данный момент термометры фиксируют в Петербурге минус 15 градусов. Ощущается как минус 20 градусов.

Добавим, что предстоящая ночь в Петербурге может оказаться самой холодной с начала зимы. Температура может опуститься ниже 20 градусов.