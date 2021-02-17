Двух уроженцев Южной Азии поймали в погранзоне в Ленобласти

Нарушителей погранрежима поймали в Выборгском районе Ленобласти. Фото: Александр ГЛУЗ

Очередные нарушители режима пребывания в пограничной зоне попались в руки стражей порядка в Выборгском районе Ленобласти. Оба иностранца оказались уроженцами одной из азиатских стран, а один ранее уже задерживался пограничниками.

- 15 февраля сотрудниками Пограничного управления совместно с полицейскими Выборгского района выявлены два неизвестных лица. Установлено, что иностранцы являются гражданами одной из стран Южной Азии, 1989 и 1990 годов рождения, - сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Нарушителями оказались оба. Один из мужчин не имел документов для нахождения в погранзоне и уже привлекался к ответственности за нарушение режима, а у второго разрешение было. Но сроки его нахождения на территории России уже истекли.

Обоим выписали штрафы и в ближайшее врем выдворят за пределы страны.